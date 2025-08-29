Temas
Deportes

Partidos de hoy, viernes 29 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, viernes 29 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 29 DE AGOSTO

  • LaLiga – España

12:30 p.m. | Elche vs. Levante – DSports, DGO

2:30 p.m. | Valencia vs. Getafe – ESPN 4, Disney+ Premium

  • Championship – Inglaterra

2:00 p.m. | Leicester City vs. Birmingham – Disney+ Premium

  • Serie A – Italia

11:30 a.m. | US Cremonese vs. Sassuolo – ESPN 4, Disney+ Premium

1:45 p.m. | US Lecce vs. AC Milan – ESPN, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Hamburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Lens vs. Stade Brestois – Disney+ Premium

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Atlético San Luis vs. Toluca – Disney+ Premium

  • Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. | Newell’s Old Boys vs. Barracas Central – TyC Sports

5:00 p.m. | Banfield vs. Tigre – Disney+ Premium

7:15 p.m. | Instituto vs. Independiente – TyC Sports

