Partidos de hoy, viernes 29 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 29 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, VIERNES 29 DE AGOSTO
- LaLiga – España
12:30 p.m. | Elche vs. Levante – DSports, DGO
2:30 p.m. | Valencia vs. Getafe – ESPN 4, Disney+ Premium
- Championship – Inglaterra
2:00 p.m. | Leicester City vs. Birmingham – Disney+ Premium
- Serie A – Italia
11:30 a.m. | US Cremonese vs. Sassuolo – ESPN 4, Disney+ Premium
1:45 p.m. | US Lecce vs. AC Milan – ESPN, Disney+
- Bundesliga – Alemania
1:30 p.m. | Hamburgo vs. St. Pauli – Disney+ Premium
- Ligue 1 – Francia
1:45 p.m. | Lens vs. Stade Brestois – Disney+ Premium
- Liga MX – México
8:00 p.m. | Atlético San Luis vs. Toluca – Disney+ Premium
- Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. | Newell’s Old Boys vs. Barracas Central – TyC Sports
5:00 p.m. | Banfield vs. Tigre – Disney+ Premium
7:15 p.m. | Instituto vs. Independiente – TyC Sports