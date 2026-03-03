Partidos de hoy, martes 3 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 3 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 3 DE MARZO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Botafogo vs Barcelona SC – ESPN y Disney
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Torque vs Defensor Sporting – ESPN y Disney
5:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Guabirá – ESPN y Disney
7:30 p.m. | Puerto Cabello vs Monagas – ESPN y Disney
7:30 p.m. | Cobresal vs Audax Italiano – ESPN y Disney
9:00 p.m. | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso – ESPN y Disney
- Copa del Rey – España
3:00 p.m. | Barcelona vs Atlético de Madrid – DSports