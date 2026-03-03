Temas
Partidos de hoy, martes 3 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 3 de marzo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 3 de marzo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 3 DE MARZO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Botafogo vs Barcelona SC – ESPN y Disney

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Torque vs Defensor Sporting – ESPN y Disney

5:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Guabirá – ESPN y Disney

7:30 p.m. | Puerto Cabello vs Monagas – ESPN y Disney

7:30 p.m. | Cobresal vs Audax Italiano – ESPN y Disney

9:00 p.m. | Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso – ESPN y Disney

  • Copa del Rey – España

3:00 p.m. | Barcelona vs Atlético de Madrid – DSports

