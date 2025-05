Partidos de hoy, sábado 3 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, sábado 3 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 3 DE MAYO

Liga 1 – Perú

1:30 pm | UTC vs. Deportivo Garcilaso – L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

3:30 pm | Juan Pablo II vs. Ayacucho FC – L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

6:30 pm | Cusco FC vs. Universitario – L1 Play, L1 MAX, Fanatiz

LaLiga – España

7:00 am | Alavés vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN

9:15 am | Villarreal vs. Osasuna – DGO, D Sports

11:30 am | UD Las Palmas vs. Valencia CF – DGO, D Sports

2:00 pm | Real Valladolid vs. FC Barcelona – DGO, D Sports

Premier League – Inglaterra

6:30 am | Aston Villa vs. Fulham – Disney+ Premium

9:00 am | Everton vs. Ipswich Town – Disney+ Premium, ESPN

9:00 am | Leicester City vs. Southampton – Disney+ Premium

11:30 am | Arsenal vs. Bournemouth – Disney+ Premium

Serie A – Italia

8:00 am | Cagliari vs. Udinese – Disney+ Premium

8:00 am | Parma vs. Como 1907 – Disney+ Premium, ESPN 3

11:00 am | US Lecce vs. Nápoli – Disney+ Premium, ESPN

1:45 pm | Inter de Milán vs. Hellas Verona – Disney+ Premium, ESPN

Bundesliga – Alemania

8:30 am | Borussia M’gladbach vs. Hoffenheim – Disney+ Premium

8:30 am | Unión Berlín vs. Werder Bremen – Disney+ Premium

8:30 am | St. Pauli vs. Stuttgart – Disney+ Premium

8:30 am | RB Leipzig vs. Bayern Munich – Disney+ Premium, ESPN 2

11:30 am | Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo – Disney+ Premium

Ligue 1 – Francia

10:00 am | Strasbourg vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 3

12:00 pm | Toulouse vs. Rennes – Disney+ Premium, ESPN 3

2:05 pm | Saint Etienne vs. AS Monaco – Disney+ Premium, TV5 Monde

MLS – Estados Unidos

1:45 pm | Atlanta United vs. Nashville SC – MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 pm | Inter Miami vs. New York RB – MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 pm | Chicago Fire vs. Orlando City – MLS Season Pass (Apple TV)

Liga Profesional – Argentina

2:00 pm | Sarmiento vs. San Lorenzo – TyC Sports

4:30 pm | Rosario Central vs. Independiente – TyC Sports

7:00 pm | Atlético Tucumán vs. Lanús – Disney+ Premium

7:00 pm | CA Huracán vs. Barracas Central – TyC Sports

