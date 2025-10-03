Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, viernes 3 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, viernes 3 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 3 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs UTC – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

2:00 p.m. | Osasuna vs Getafe – ESPN 3, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. | Bournemouth vs Fulham – ESPN 2, Disney

  • Serie A – Italia

1:45 p.m. | Hellas Verona vs Sassuolo – Disney+

  • Bundesliga – Alemania

1:30 p.m. | Hoffenheim vs Koln – ESPN 5, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Paris FC vs Lorient – Disney+

  • Copa Libertadores Femenina – Conmebol

2:00 p.m. | Colo Colo vs Olimpia – Pluto TV

6:00 p.m. | Sao Paulo vs San Lorenzo – Pluto TV

  • Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. | Panamá vs Corea del Sur – DSports, DGO, FIFA+

3:00 p.m. | Ucrania vs Paraguay – DSports, DGO, FIFA+

6:00 p.m. | Nueva Zelanda vs Japón – DSports, DGO, FIFA+

6:00 p.m. | Egipto vs Chile – DSports, DGO, FIFA+

  • Primera División – Argentina

5:00 p.m. | Tigre vs Defensa y Justicia – TyC Sports

7:15 p.m. | Unión vs Aldosivi – TyC Sports

7:15 p.m. | Argentinos Juniors vs Central Córdoba – Disney+

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Necaxa vs Pachuca – Claro Sports, Pluto TV

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo