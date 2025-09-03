Partidos de hoy, miércoles 3 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 3 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE
- Eliminatorias Mundial 2026 – CAF
8:00 p.m. | Chorrillo FC vs. América – Disney+ Premium
- FA Cup – Inglaterra
1:45 p.m. | Exmouth Town F.C. vs Shaftesbury Town F.C.
1:45 p.m. | Whitehawk FC vs Hayes & Yeading United Football Club
1:45 p.m. | Ashton United Football Club vs Hallam Football Club
- Copa Colombia
7:30 p.m. | DIM Medellín vs. Fortaleza – Win Sports TV YouTube
- Women’s Champions Cup – Concacaf
