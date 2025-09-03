Temas
Partidos de hoy, miércoles 3 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 3 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 3 DE SEPTIEMBRE

  • Eliminatorias Mundial 2026 – CAF

8:00 p.m. | Chorrillo FC vs. América – Disney+ Premium

  • FA Cup – Inglaterra

1:45 p.m. | Exmouth Town F.C. vs Shaftesbury Town F.C.

1:45 p.m. | Whitehawk FC vs Hayes & Yeading United Football Club

1:45 p.m. | Ashton United Football Club vs Hallam Football Club

  • Copa Colombia

7:30 p.m. | DIM Medellín vs. Fortaleza – Win Sports TV YouTube

  • Women’s Champions Cup – Concacaf

8:00 p.m. | Chorrillo FC vs. América – Disney+ Premium

