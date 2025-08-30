Temas
Deportes

Partidos de hoy, sábado 30 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, sábado 30 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 30 DE AGOSTO

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | Alianza Universidad vs. Los Chankas – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

10:00 a.m. | Alavés vs. Atlético de Madrid – Disney+ Premium, ESPN 5

12:30 p.m. | Girona vs. Getafe – Disney+ Premium, ESPN 5

12:00 p.m. | Real Oviedo vs. Real Sociedad – DGO, DSports

2:30 p.m. | Real Madrid vs. Mallorca – DGO, DSports

  • Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. | Chelsea vs. Fulham – Disney+, ESPN

09:00 a.m. | Sunderland vs. Brentford – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Tottenham vs. Bournemouth – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Wolverhampton vs. Everton – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Manchester United vs. Burnley – Disney+, ESPN

11:30 a.m. | Leeds United vs. Newcastle – Disney+ Premium

  • Championship – Inglaterra

06:30 a.m. | Middlesbrough vs. Sheffield United – Disney+ Premium

09:00 a.m. | Millwall vs. Wrexham – Disney+ Premium

  • Serie A – Italia

11:30 a.m. | Parma vs. Atalanta – Disney+ Premium

11:30 a.m. | Bologna vs. Como 1907 – Disney+ Premium

1:45 p.m. | Pisa Sporting vs. AS Roma – Disney+ Premium

1:45 p.m. | Nápoli vs. Cagliari – Disney+, ESPN 3

  • Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. | Stuttgart vs. Borussia M’gladbach – Disney+ Premium

08:30 a.m. | Hoffenheim vs. Eintracht Frankfurt – Disney+ Premium

08:30 a.m. | RB Leipzig vs. Heidenheim – Disney+ Premium

08:30 a.m. | Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen – Disney+ Premium, ESPN 2

11:30 a.m. | Augsburgo vs. Bayern Munich – Disney, ESPN

  • Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. | Lorient vs. Lille – Disney+ Premium

12:00 p.m. | Nantes vs. Auxerre – Disney+ Premium

2:05 p.m. | Toulouse vs. PSG – Disney+ Premium

  • Brasileirao – Brasil

2:00 p.m. | Ceará vs. Juventude – Fanatiz

4:30 p.m. | Botafogo vs. RB Bragantino – Fanatiz

7:00 p.m. | Cruzeiro vs. Sao Paulo – Fanatiz

  • Liga Profesional – Argentina

12:45 p.m. | San Lorenzo vs. CA Huracán – Fanatiz, TyC Sports

3:00 p.m. | Central Córdoba vs. Estudiantes LP – Fanatiz, TyC Sports

3:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors – Disney+ Premium, Fanatiz

5:15 p.m. | Sarmiento vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Lanús – Disney+ Premium, Fanatiz

