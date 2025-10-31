Temas
Deportes

Partidos de hoy, viernes 31 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Felipe Morales
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, viernes 31 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 31 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. FBC Melgar – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

  • LaLiga – España

3:00 p.m. | Getafe vs. Girona – Disney+ Premium, ESPN 4

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Augsburgo vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN 2

  • FA Cup – Inglaterra

2:30 p.m. | Luton Town vs. Forest Green Rovers – Disney+ Premium

  • Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. | San Lorenzo vs. Deportivo Riestra – TyC Sports

7:15 p.m. | Instituto vs. Rosario Central – TyC Sports

7:15 p.m. | Newell’s Old Boys vs. Unión Santa Fe – Disney+ Premium

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Necaxa vs. Santos Laguna – Claro Sports, Pluto TV

10:00 p.m. | Atlético San Luis vs. FC Juárez – Disney+ Premium

