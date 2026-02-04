Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 4 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | 2 de Mayo vs Alianza Lima – ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube
- Copa Italia
3:00 p.m. | Inter de Milan vs Torino – DSports, DGO
- Copa Alemana
2:45 p.m. | Holstein Kiel vs Stuttgart – Disney+
- Copa Francia
2:30 p.m. | Nice vs Montpellier – DSports, DGO
- Copa del Rey – España
3:00 p.m. | Alavés vs Real Sociedad
3:00 p.m. | Valencia vs Athletic
- Carabao Cup – Inglaterra
3:00 p.m. | Manchester City vs Newcastle – ESPN, Disney+
- Copa Argentina
5:00 p.m. | Talleres vs Argentino Melo – TyC Sports
7:15 p.m. | Platense vs CD Argentino Monte Maíz – TyC Sports
- Serie A – Brasil
5:00 p.m. | RB Bragantino vs Atlético Mineiro – L1 Play
6:00 p.m. | Remo vs Mirassol – L1 Play
6:00 p.m. | Santos vs Sao Paulo – L1 Play
7:30 p.m. | Palmeiras vs Vitoria – L1 Play
7:30 p.m. | Gremio vs Botafogo – L1 Max, Globo, L1 Play
- Concachampions – Concacaf
8:00 a.m. | Xelajú vs Monterrey – Disney+
10:00 p.m. | Vancouver FC vs Cruz Azul – Disney+
- Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol
4:00 p.m. | Paraguay vs Chile – DSports 7, DGO
4:00 p.m. | Uruguay vs Venezuela – DGO