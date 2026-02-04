Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 4 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | 2 de Mayo vs Alianza Lima – ESPN, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube

  • Copa Italia

3:00 p.m. | Inter de Milan vs Torino – DSports, DGO

  • Copa Alemana

2:45 p.m. | Holstein Kiel vs Stuttgart – Disney+

  • Copa Francia

2:30 p.m. | Nice vs Montpellier – DSports, DGO

  • Copa del Rey – España

3:00 p.m. | Alavés vs Real Sociedad

3:00 p.m. | Valencia vs Athletic

  • Carabao Cup – Inglaterra

3:00 p.m. | Manchester City vs Newcastle – ESPN, Disney+

  • Copa Argentina

5:00 p.m. | Talleres vs Argentino Melo – TyC Sports

7:15 p.m. | Platense vs CD Argentino Monte Maíz – TyC Sports

  • Serie A – Brasil

5:00 p.m. | RB Bragantino vs Atlético Mineiro – L1 Play

6:00 p.m. | Remo vs Mirassol – L1 Play

6:00 p.m. | Santos vs Sao Paulo – L1 Play

7:30 p.m. | Palmeiras vs Vitoria – L1 Play

7:30 p.m. | Gremio vs Botafogo – L1 Max, Globo, L1 Play

  • Concachampions – Concacaf

8:00 a.m. | Xelajú vs Monterrey – Disney+

10:00 p.m. | Vancouver FC vs Cruz Azul – Disney+

  • Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. | Paraguay vs Chile – DSports 7, DGO

4:00 p.m. | Uruguay vs Venezuela – DGO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo