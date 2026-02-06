Temas
Partidos de hoy, viernes 6 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, viernes 6 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, viernes 6 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, VIERNES 6 DE FEBRERO

  • Liga 1 – Perú

3:00 p.m. | CD Moquegua vs UTC – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga1 – España

3:00 p.m. | Celta vs Osasuna – DSports, DGO

  • Serie A – Italia

2:45 p.m. | Hellas Verona vs Pisa – ESPN 4, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. | Unión Berlín vs Eintracht Frankfurt – ESPN 5, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

2:45 p.m. | Metz vs Lille – Disney+

  • Primera División – Argentina

7:00 p.m. | Central Córdoba vs Santa Fe – TyC Sports

  • Liga MX – México

8:00 p.m. | Necaxa vs Atlético San Luis – Claro Sports, Pluto TV

  • Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. | Chile vs Colombia – DSports 6, DGO

4:00 p.m. | Uruguay vs Paraguay – DSports 7, DGO

