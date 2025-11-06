Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 6 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
- Europa League – UEFA
12:45 p.m. | FC Basel vs. FCSB – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Utrecht vs. FC Porto – Disney+, ESPN
12:45 p.m. | Malmö FF vs. Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 5
12:45 p.m. | Crvena Zvezda vs. Lille – Disney+, ESPN 3
12:45 p.m. | Nice vs. Friburgo – Disney+ Premium
12:45 p.m. | GNK Dinamo vs. Celta – Disney+ Premium, ESPN 2
12:45 p.m. | Sturm Graz vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 4
12:45 p.m. | FC Midtjylland vs. Celtic FC – Disney+ Premium, ESPN 7
12:45 p.m. | Red Bull Salzburg vs. Go Ahead Eagles – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Aston Villa vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+, ESPN
3:00 p.m. | Real Betis vs. O. Lyon – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. | Bologna vs. SK Brann – Disney+, ESPN 5
3:00 p.m. | Ferencvaros vs. PFC Ludogorets – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Stuttgart vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. | SC Braga vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. | Rangers FC vs. AS Roma – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. | PAOK FC vs. Young Boys – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Viktoria Plzen vs. Fenerbahce – Disney+ Premium
- Conference League – UEFA
12:45 p.m. | Shakhtar Donetsk vs. Breidablik UBK – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Mainz 05 vs. Fiorentina – Disney+ Premium
12:45 p.m. | AEK Larnaca vs. Aberdeen – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Sparta Praha vs. Raków Czestochowa – Disney+ Premium
12:45 p.m. | FC Noah vs. Sigma Olomouc – Disney+ Premium
12:45 p.m. | KuPS vs. Slovan Bratislava – Disney+ Premium
12:45 p.m. | AEK FC vs. Shamrock Rovers – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Samsunspor vs. Hamrun Spartans – Disney+ Premium
12:45 p.m. | NK Celje vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Dinamo Kiev vs. Zrinjski Mostar – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Rayo Vallecano vs. Lech Poznan – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Rapd Wien vs. FCU Craiova 1948 – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Shelbourne FC vs. FC Drita – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Crystal Palace vs. AZ Alkmaar – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Lincoln Red vs. HNK Rijeka – Disney+ Premium
3:00 p.m. | KF Shkendija vs. Jagiellonia Bialystok – Disney+ Premium
3:00 p.m. | BK Häcken vs. Strasbourg – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Lausanne Sport vs. AC Omonia – Disney+ Premium
- Mundial Sub 17 – FIFA
07:30 a.m. | Portugal vs. Marruecos – DGO, DSports 4
07:30 a.m. | Bolivia vs. Italia – DSports Plus, DGO
08:30 a.m. | Argentina vs. Túnez – DSports, DGO
08:00 a.m. | Japón vs. Nueva Caledonia – DGO, DSports 6
09:45 a.m. | Fiyi vs. Bélgica – DGO, DSports 7
10:15 a.m. | EAU vs. Croacia – DGO, DSports Plus
10:45 a.m. | Senegal vs. Costa Rica – DGO, DSports 4
10:45 a.m. | Qatar vs. Sudáfrica – DGO, DSports 6
- Brasileirao – Brasil
5:30 p.m. | Fluminense vs. Mirassol – L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. | Ceará vs. Fortaleza SC – L1 Play, Fanatiz
7:30 p.m. | Palmeiras vs. Santos – L1 Play, Fanatiz, Kick (La Cobra)