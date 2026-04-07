Partidos de hoy, martes 7 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 7 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 7 DE ABRIL
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs Bolívar – ESPN 5, Disney+
5:00 p.m. | La Guaira vs Fluminense – ESPN 7, Disney+
7:00 p.m. | Always Ready vs LDU Quito – ESPN 7, Disney+
7:00 p.m. | Barcelona vs Cruzeiro – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Universidad Católica vs Boca Juniors – ESPN 5, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube
9:00 p.m. | Deportes Tolima vs Universitario – ESPN, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Racing – ESPN, Disney+
5:00 p.m. | Barracas Central vs Vasco da Gama – DSports, DGO
7:00 p.m. | O’Higgins vs Millonarios – ESPN 2, Disney+
7:30 p.m. | Boston River vs Sao Paulo – DSports, DGO
9:00 p.m. | Alianza Atlético vs Tigre – DSports, DGO
- Champions League – UEFA
2:00 p.m. | Sporting vs Arsenal – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs Bayern Munich – ESPN, Disney+
- Concachampions – Concacaf
7:00 p.m. | Nashville vs América – Disney+
9:00 p.m. | Los Angeles vs Cruz Azul – Disney+
- Copa Argentina
2:00 p.m. | Estudiantes RC vs San Martín de Tucumán – TyC Sports
4:30 p.m. | Vélez vs Deportivo Armenio – TyC Sports
- Sudamericano Sub 17 – Conmebol
3:00 p.m. | Ecuador vs Uruguay – DSports, DGO
6:00 p.m. | Colombia vs Chile – Dsports, DGO