Deportes

Partidos de hoy, martes 7 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 7 de abril: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 7 de abril. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 7 DE ABRIL

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Independiente Rivadavia vs Bolívar – ESPN 5, Disney+

5:00 p.m. | La Guaira vs Fluminense – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Always Ready vs LDU Quito – ESPN 7, Disney+

7:00 p.m. | Barcelona vs Cruzeiro – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Universidad Católica vs Boca Juniors – ESPN 5, Disney+, Pluto TV, Telefé YouTube

9:00 p.m. | Deportes Tolima vs Universitario – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Racing – ESPN, Disney+

5:00 p.m. | Barracas Central vs Vasco da Gama – DSports, DGO

7:00 p.m. | O’Higgins vs Millonarios – ESPN 2, Disney+

7:30 p.m. | Boston River vs Sao Paulo – DSports, DGO

9:00 p.m. | Alianza Atlético vs Tigre – DSports, DGO

  • Champions League – UEFA

2:00 p.m. | Sporting vs Arsenal – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Real Madrid vs Bayern Munich – ESPN, Disney+

  • Concachampions – Concacaf

7:00 p.m. | Nashville vs América – Disney+

9:00 p.m. | Los Angeles vs Cruz Azul – Disney+

  • Copa Argentina

2:00 p.m. | Estudiantes RC vs San Martín de Tucumán – TyC Sports

4:30 p.m. | Vélez vs Deportivo Armenio – TyC Sports

  • Sudamericano Sub 17 – Conmebol

3:00 p.m. | Ecuador vs Uruguay – DSports, DGO

6:00 p.m. | Colombia vs Chile – Dsports, DGO

