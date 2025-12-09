Partidos de hoy, martes 9 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, martes 9 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 9 DE DICIEMBRE

Champions League – UEFA

10:30 a.m. | Kairat vs Olympiacos – ESPN, Disney+

12:45 p.m. | Bayern vs Sporting Club – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Tottenham vs Slavia Praga – ESPN 4, Disney+

3:00 p.m. | Inter de Milan vs Liverpool – ESPN, Disney+

3:00 p.m. | Atalanta vs Chelsea – ESPN 3, Disney+

3:00 p.m. | FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt – ESPN 2, Disney+

3:00 p.m. | Saint Gilloise vs Marsella – ESPN 6, Disney+

3:00 p.m. | Monaco vs Galatasaray – ESPN 7, Disney+

Champions League Femenina – UEFA

12:45 p.m. | St. Polten vs Juventus – Disney+

3:00 p.m. | Real Madrid vs Wolfsburgo – Disney+

3:00 p.m. | PSG vs Leuven – Disney+

3:00 p.m. | Arsenal vs Twente – Disney+

Messi Cup – Estados Unidos

12:00 p.m. | Manchester City vs Inter de Milan – Disney+

2:00 p.m. | Inter Miami vs Newells – Disney+

4:00 p.m. | Chelsea vs Atlético de Madrid – Disney+

6:00 p.m. | FC Barcelona vs River Plate – ESPN 2, Disney+

