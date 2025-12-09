Partidos de hoy, martes 9 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 9 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 9 DE DICIEMBRE
- Champions League – UEFA
10:30 a.m. | Kairat vs Olympiacos – ESPN, Disney+
12:45 p.m. | Bayern vs Sporting Club – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Tottenham vs Slavia Praga – ESPN 4, Disney+
3:00 p.m. | Inter de Milan vs Liverpool – ESPN, Disney+
3:00 p.m. | Atalanta vs Chelsea – ESPN 3, Disney+
3:00 p.m. | FC Barcelona vs Eintracht Frankfurt – ESPN 2, Disney+
3:00 p.m. | Saint Gilloise vs Marsella – ESPN 6, Disney+
3:00 p.m. | Monaco vs Galatasaray – ESPN 7, Disney+
- Champions League Femenina – UEFA
12:45 p.m. | St. Polten vs Juventus – Disney+
3:00 p.m. | Real Madrid vs Wolfsburgo – Disney+
3:00 p.m. | PSG vs Leuven – Disney+
3:00 p.m. | Arsenal vs Twente – Disney+
- Messi Cup – Estados Unidos
12:00 p.m. | Manchester City vs Inter de Milan – Disney+
2:00 p.m. | Inter Miami vs Newells – Disney+
4:00 p.m. | Chelsea vs Atlético de Madrid – Disney+
6:00 p.m. | FC Barcelona vs River Plate – ESPN 2, Disney+