Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Marcello Motta venció a Briyit y mantuvo su silla de consagrado!

Marcelo Motta volvió a imponerse y conservó su silla de consagrado tras derrotar por unanimidad a la imitadora de Briyit.

El jurado destacó el gran nivel de ambos participantes y calificó el enfrentamiento como una “muy buena batalla”. Sin embargo, la experiencia y seguridad del consagrado terminaron marcando la diferencia sobre el escenario.

Durante las devoluciones, se resaltó el crecimiento artístico de Briyit, así como su carisma, presencia escénica y cercanía física con el personaje. Aun así, el jurado coincidió en que todavía debe trabajar algunos matices interpretativos y una energía más oscura para acercarse aún más a la artista original.

Por su parte, Marcello Motta recibió elogios por su evolución dentro del programa. El jurado celebró su dominio de la guitarra, la consistencia vocal y la actitud escénica que mostró durante toda la presentación.

Finalmente, el jurado votó de manera unánime por el consagrado, quien logró mantenerse una noche más en competencia.

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