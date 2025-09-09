Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 9 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 9 DE SEPTIEMBRE
- Eliminatorias Sudamericanas – Conmebol
6:00 p.m. | Ecuador vs Argentina – Movistar Eventos, Movistar Play, ECDF, Telefe
6:30 p.m. | Bolivia vs Brasil – Latina, SporTV, Globo, Tigo Sports
6:30 p.m. | Perú vs Paraguay – Movistar Deportes, GEN
6:30 p.m. | Chile vs Uruguay – Movistar Eventos, Movistar Play, Chilevisión, AUF TV
6:30 p.m. | Venezuela vs Colombia – GOLPERU, Movistar Play
- Eliminatorias 2026 – UEFA
11:00 a.m. | Armenia vs Irlanda – Disney+
11:00 a.m. | Azerbaiyán vs Ucrania – ESPN 2, Disney+
1:45 p.m. | Bosnia vs Austria – Disney+
1:45 p.m. | Francia vs Islandia – Disney+
1:45 p.m. | Noruega vs Moldavia – Disney+
1:45 p.m. | Chipre vs Rumania – Disney+
1:45 p.m. | Serbia vs Inglaterra – ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Hungría vs Portugal – Disney+
1:45 p.m. | Albania vs Letonia – Disney+
- Eliminatorias 2026 – Concacaf
7:00 p.m. | Curazao vs Bermudas – Concacaf YouTube, Concacaf GO
7:00 p.m. | Jamaica vs Trinidad y Tobago – Concacaf YouTube, Concacaf GO
9:00 p.m. | Honduras vs Nicaragua – Concacaf YouTube, Concacaf GO
9:00 p.m. | Costa Rica vs Haití – Concacaf YouTube, Concacaf GO
- Eliminatorias 2026 – CAF
8:00 a.m. | Namibia vs Santo Tomé – FIFA+
8:00 a.m. | Tanzania vs Niger – FIFA+
8:00 a.m. | Sierra Leona vs Etiopía – FIFA+
8:00 a.m. | Zimbabue vs Ruanda – FIFA+
8:00 a.m. | Kenia vs Seychelles – FIFA+
11:00 a.m. | Cabo Verde vs Camerún – FIFA+
11:00 a.m. | Burkina Faso vs Egipto – FIFA+
11:00 a.m. | Sudáfrica vs Nigeria – FIFA+
11:00 a.m. | Togo vs Sudán – FIFA+
11:00 a.m. | RD Congo vs Senegal – FIFA+
2:00 p.m. | Gabón vs Costa de Marfil – FIFA+
2:00 p.m. | Angola vs Mauricio – FIFA+
2:00 p.m. | Benin vs Lesoto – FIFA+
2:00 p.m. | Gambia vs Burundi – FIFA+
2:00 p.m. | Mauritania vs Sudán del Sur – FIFA+