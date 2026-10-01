Partidos de hoy, jueves 1 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 1 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 1 DE OCTUBRE
- Copa de la Liga – Perú
3:00 p.m. | Sporting Cristal vs ADT – L1 MAX
- Amistosos internacionales – FIFA
1:10 a.m. | Panamá vs Nueva Zelanda – ESPN
5:10 a.m. | Japón vs Ecuador – ESPN
9:00 a.m. | Uzbekistán vs Siria – ESPN
- Nations League – UEFA
11:00 a.m. | Azerbayián vs Liechtenstein – ESPN
1:45 p.m. | Grecia vs Países Bajos – ESPN
1:45 p.m. | Israel vs Kosovo – ESPN
1:45 p.m. | Irlanda vs Austria – ESPN
1:45 p.m. | Dinamarca vs Portugal – ESPN
1:45 p.m. | Alemania vs Serbia – ESPN
1:45 p.m. | Malta vs Gibraltar – ESPN
1:45 p.m. | Gales vs Noruega – ESPN