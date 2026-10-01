Corte de agua hoy, 1 de octubre: horarios y distritos afectados sin el servicio de Sedapal

CORTE DE AGUA HOY, JUEVES 1 DE OCTUBRE

Consulta sobre los cortes de agua en cada distrito en el siguiente link de Sedapal. También puedes informarte por sus canales de Messenger y WhatsApp.

CUÁNDO SE CREÓ SEDAPAL

Sedapal es la empresa estatal de agua potable y alcantarillado de Perú. Se encarga de brindar servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a millones de personas en la capital del país, Lima, y sus alrededores. Fue fundada en 1962 y es una de las empresas más importantes de Perú.

CÓMO VER EL NÚMERO DE SUMINISTRO DE SEDAPAL

Hay varias formas de encontrar tu número de suministros de Sedapal .

. En tu recibo de agua. El número de suministros de Sedapal se encuentra en la parte superior derecha de tu recibo de agua.

se encuentra en la parte superior derecha de tu recibo de agua. En tu medidor de agua. El número de suministros de Sedapal también se encuentra en tu medidor de agua.

En el sitio web. Encontrarás tu número de suministros de Sedapal en el sitio web de Sedapal. Ingresa tu dirección en el campo de búsqueda y el sitio web te mostrará tu número de suministro.

Llamando a Sedapal. Puedes comunicarte para solicitar tu número de suministros o simplemente, proporciona tu nombre y dirección al representante de servicio al cliente y ellos te lo brindarán.

Una vez que tengas tu número de suministro, puedes usarlo para realizar una variedad de tareas, como pagar tu factura de agua, reportar una fuga y programar una cita con un plomero.

CÓMO VEO MI RECIBO DE SEDAPAL

Hay varias formas de ver tu recibo de Sedapal.

En línea: Puedes ver tu recibo de Sedapal en línea en el sitio web de Sedapal. Para hacerlo, simplemente ingresa tu número de servicio y tu contraseña.

en línea en el sitio web de Sedapal. Para hacerlo, simplemente ingresa tu número de servicio y tu contraseña. Por correo: Sedapal enviará tu recibo por correo a tu dirección cada mes.

En la oficina de Sedapal: Puedes visitar la oficina de Sedapal más cercana y solicitar una copia de tu recibo.

Si no puedes encontrar tu recibo, puedes contactarte con Sedapal al 317-8000 para solicitar una copia.

QUÉ FUNCIONES CUMPLE SEDAPAL

Las funciones de Sedapal son las siguientes:

Brindar servicios de agua potable , alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a los ciudadanos de Lima y sus alrededores.

, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a los ciudadanos de Lima y sus alrededores. Construir y mantener la infraestructura de agua potable y alcantarillado.

Operar y mantener las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Recolectar y tratar las aguas residuales.

Educar a los ciudadanos sobre el uso eficiente del agua.

Proteger el medio ambiente.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ