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Partidos de hoy, jueves 10 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 10 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 10 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Flamengo – ESPN, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Cienciano vs Montevideo City Torque – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

  • Champions League – UEFA

11:45 a.m. | Fenerbahce vs Roma – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | PSV vs Shakhtar – ESPN 2, Disne+

2:00 p.m. | Bayern Munich vs Bodo Glimt – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Manchester United vs Sabah – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Como vs RB Leipzig – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Slavia Praha vs Lens – ESPN 3, Disney+

  • Mundial Femenino Sub 20 – FIFA

8:00 a.m. | Corea del Norte vs Costa Rica – DSports, DGO, Paramount+ DAZN

11:00 a.m. | Colombia vs Portugal – DSports, DGO, Paramount+ DAZN

  • Central American Cup – Concacaf

8:00 p.m. | Marathon vs Alajuelense – Disney+

10:00 p.m. | Luis Ángel Firpo vs Deportivo Olimpia – Disney+

  • Caribbean Club Championship – Concacaf

7:00 p.m. | Salcedo Fútbol Club vs Cibao – Disney+

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