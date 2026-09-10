Partidos de hoy, jueves 10 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 10 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Independiente del Valle vs Flamengo – ESPN, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | Cienciano vs Montevideo City Torque – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Fenerbahce vs Roma – ESPN, Disney+
11:45 a.m. | PSV vs Shakhtar – ESPN 2, Disne+
2:00 p.m. | Bayern Munich vs Bodo Glimt – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Manchester United vs Sabah – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Como vs RB Leipzig – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Slavia Praha vs Lens – ESPN 3, Disney+
- Mundial Femenino Sub 20 – FIFA
8:00 a.m. | Corea del Norte vs Costa Rica – DSports, DGO, Paramount+ DAZN
11:00 a.m. | Colombia vs Portugal – DSports, DGO, Paramount+ DAZN
- Central American Cup – Concacaf
8:00 p.m. | Marathon vs Alajuelense – Disney+
10:00 p.m. | Luis Ángel Firpo vs Deportivo Olimpia – Disney+
- Caribbean Club Championship – Concacaf
7:00 p.m. | Salcedo Fútbol Club vs Cibao – Disney+