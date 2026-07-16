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Partidos de hoy, jueves 16 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, jueves 16 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 16 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 16 DE JULIO

  • Europa League – UEFA

12:30 a.m. | Derry City vs CSKA Sofia

12:30 a.m. | Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv

1:00 p.m. | Aluminij vs Sheriff

1:15 p.m. | Ferencváros vs Vojvodina

1:30 p.m. | Zilina vs Hajduk Split

3:00 p.m. | Vestri vs Qarabag

  • Brasileirao – Brasil

5:30 p.m. | Vitória vs Vasco da Gama – Globoplay, Fanatiz

5:30 p.m. | Botafogo vs Santos – Fanatiz, Globo TV

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