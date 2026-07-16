Partidos de hoy, jueves 16 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 16 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 16 DE JULIO
- Europa League – UEFA
12:30 a.m. | Derry City vs CSKA Sofia
12:30 a.m. | Universitatea Cluj vs Dynamo Kyiv
1:00 p.m. | Aluminij vs Sheriff
1:15 p.m. | Ferencváros vs Vojvodina
1:30 p.m. | Zilina vs Hajduk Split
3:00 p.m. | Vestri vs Qarabag
- Brasileirao – Brasil
5:30 p.m. | Vitória vs Vasco da Gama – Globoplay, Fanatiz
5:30 p.m. | Botafogo vs Santos – Fanatiz, Globo TV