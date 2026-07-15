Ricardo Morán y Franco Cabrera se alistan para Yo Soy 2026: “Algo está pasando en Latina”
¿Cuando regresa Yo Soy 2026? Esa es la pregunta que se hace todo el Perú y que ahora también intenta responder Franco Cabrera, protagonista de una divertida promoción en el que asume el papel de detective para descubrir qué está ocurriendo en Latina.
En el video, Franco, disfrazado de detective, decide enfrentar directamente a Ricardo Morán y le pregunta si habrá una nueva temporada de Yo Soy. Sin embargo, el jurado responde con un rotundo “no”, mientras asegura que aún hay personas que siguen preguntando por el programa.
Cuando todo parecía indicar que el misterio había terminado, un misterioso sobre llega con un mensaje que cambia el rumbo de la investigación: “Reunión urgente de Yo Soy”. Ese detalle deja a Franco en modo detective con más preguntas que respuestas sobre lo que se podría estar alistando en Latina.
Recuerda que Yo soy 2026 lanzó una convocatoria para quienes sueñan con convertirse en los próximos grandes imitadores del país. Si quieres participar, solo debes grabar un video imitando a tu cantante favorito y enviarlo al WhatsApp 964 598 998.
Por ahora, el misterio continúa. Lo único confirmado es que “algo está pasando en Latina” y que muy pronto se conocerán más novedades. Mientras tanto, los interesados ya pueden enviar su casting y estar atentos a los próximos anuncios.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.