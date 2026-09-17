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Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 17 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Flamengo vs Independiente del Valle – ESPN 2, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

7:30 p.m. | Montevideo City Torque vs Cienciano – ESPN, Disney+

  • LaLiga – España

12:00 p.m. | Real Betis vs Getafe – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

2:30 p.m. | Málaga vs Villarreal – ESPN 4, Disney+

  • Europa League – UEFA

11:45 a.m. | Levski Sofia vs RB Salzburgo – ESPN 2, Disney+

11:45 a.m. | OFI Creta vs Hoffenheim – ESPN 4, Disney+

2:00 p.m. | Real Sociedad vs Bournemouth – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Juventus vs NEC – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Lillestrom vs Torreense – Disney+

2:00 p.m. | Viktoria Plzen vs Saint-Gilloise – Disney+

2:00 p.m. | Celtic vs Ferencvaros – ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Besiktas vs Marsella – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Crystal Palace vs Lech Poznan – ESPN 2, Disney+

  • Copa Mundial Femenina Sub 20 – FIFA

8:00 a.m. | Inglaterra vs Nigeria – DSports 2, DGO, Paramount+, DAZN

11:30 a.m. | Polonia vs Colombia – DSports 2, DGO, Paramount+, DAZN

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