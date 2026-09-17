Partidos de hoy, jueves 17 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 17 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Flamengo vs Independiente del Valle – ESPN 2, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | Montevideo City Torque vs Cienciano – ESPN, Disney+
- LaLiga – España
12:00 p.m. | Real Betis vs Getafe – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
2:30 p.m. | Málaga vs Villarreal – ESPN 4, Disney+
- Europa League – UEFA
11:45 a.m. | Levski Sofia vs RB Salzburgo – ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | OFI Creta vs Hoffenheim – ESPN 4, Disney+
2:00 p.m. | Real Sociedad vs Bournemouth – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Juventus vs NEC – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Lillestrom vs Torreense – Disney+
2:00 p.m. | Viktoria Plzen vs Saint-Gilloise – Disney+
2:00 p.m. | Celtic vs Ferencvaros – ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Besiktas vs Marsella – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Crystal Palace vs Lech Poznan – ESPN 2, Disney+
- Copa Mundial Femenina Sub 20 – FIFA
8:00 a.m. | Inglaterra vs Nigeria – DSports 2, DGO, Paramount+, DAZN
11:30 a.m. | Polonia vs Colombia – DSports 2, DGO, Paramount+, DAZN