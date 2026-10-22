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Partidos de hoy, jueves 22 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 22 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 22 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 22 DE OCTUBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Flamengo vs Estudiantes – ESPN, Disney+

  • Europa League – UEFA

11:45 a.m. | OFI vs Leverkusen – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Lech Poznan vs Sunderland – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Sturn vs Marsella – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Ferenvaros vs Sport Club Uniao – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Union Saint Gilloise vs H Beer Sheva – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Dinamo Zagreb vs NEC – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Juventus vs Rennes – ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Ararat Armenia vs AZ – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Olympiacos vs Sparta Praga – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Viktoria Plzen vs Levski Sofia – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Celje vs RB Salzburg – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Bournemouth vs Milan – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Lillestron vs Real Sociedad – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Besiktas vs Crystal Palace – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Ormonia vs Benfica – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Celtic vs Celta de Vigo – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Hoffenheim vs Lyon – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Jagiellona vs Anderlecht – ESPN, Disney+

  • Copa Libertadores Femenina – Conmebol

3:00 p.m. | Universidad de Chile vs Deportivo Cali – ESPN, Disney+

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