Yo Soy Casting 2026: “Ray Charles” brilló con su talento para el canto tras superar la vergüenza de sus inicios

Abraham Carranza vino a cantar como “Ray Charles” y el jurado se asombró por su increíble voz y técnica. Tanto así que Ricardo Morán tuvo que preguntar: “¿Tú has estudiado canto?” y le respondió: “Un año y cuatro meses”, siendo una preparación medianamente corta para la interpretación que acababa de hacer en su casting. Además, le preguntaron si ha tenido experiencia cantando en escenarios o junto a bandas. Abraham se abrió contando su anécdota, en la que inicialmente tenía vergüenza de cantar y ocultaba su pasión; luego, las matemáticas lo llevaron a vivir sólo en Canadá, lugar donde tuvo la privacidad suficiente para empezar a cantar; finalmente, al regresar a Perú, se animó a llevar clases de canto y seguir su sueño.

Tras escuchar su historia, Ricardo consideró que la idea de un “Ray Charles” joven sería complicada por el difícil acceso al material antiguo del artista, pero también resaltó que no podía dejar pasar un talento como él y dio el primer “sí” del jurado.

Jely coincidió con Morán y destacó muchos detalles minuciosos a nivel actoral del personaje, terminando con dar el “sí”. Al igual, Cachín felicitó al participante por su excelente trabajo y cerró con el tercer “sí” que le dio el pase a la siguiente ronda de los castings en Yo Soy.

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