Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 4 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 4 DE DICIEMBRE
- Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. | Manchester United vs West Ham – ESPN, Disney+
- Copa Italia
12:00 p.m. | Bologna vs Parma – DSports, DGO
3:00 p.m. | Lazio vs AC Milan – DSports, DGO
- Copa del Rey – España
3:00 p.m. | CD Extremadura vs Sevilla – M+ LaLiga 2
3:00 p.m. | FC Cartagena vs Valencia – M+ LaLiga 2
4:00 p.m. | CD Tenerife vs Granada – M+ LaLiga 2
- Brasileirao – Brasil
5:30 p.m. | Cruzeiro vs Botafogo – L1 Play