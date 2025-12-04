Temas
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, jueves 4 de diciembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, jueves 4 de diciembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 4 DE DICIEMBRE

  • Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Manchester United vs West Ham – ESPN, Disney+

  • Copa Italia

12:00 p.m. | Bologna vs Parma – DSports, DGO

3:00 p.m. | Lazio vs AC Milan – DSports, DGO

  • Copa del Rey – España

3:00 p.m. | CD Extremadura vs Sevilla – M+ LaLiga 2

3:00 p.m. | FC Cartagena vs Valencia – M+ LaLiga 2

4:00 p.m. | CD Tenerife vs Granada – M+ LaLiga 2

  • Brasileirao – Brasil

5:30 p.m. | Cruzeiro vs Botafogo – L1 Play

