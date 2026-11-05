Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 5 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
- UEFA – Europa League
12:45 p.m. | NEC vs. Omonia Nicosia – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Sparta Praga vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN 7
12:45 p.m. | Real Sociedad vs. Lyon – Disney+ Premium, ESPN 3
12:45 p.m. | AC Milan vs. Ferencváros – Disney+ Premium, ESPN
12:45 p.m. | Anderlecht vs. Red Bull Salzburg – Disney+ Premium, ESPN 5
12:45 p.m. | Lillestrøm vs. FC Viktoria Plzen – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Levski Sofia vs. Jagiellonia Bialystok – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Crystal Palace vs. 1899 Hoffenheim – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. | Torreense vs. FC Ararat – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Celta vs. Union Saint-Gilloise – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. | Bayer 04 Leverkusen vs. Marseille – Disney+ Premium, ESPN 3
3:00 p.m. | SK Puntigamer Sturm Graz vs. NK CM Celje – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Benfica vs. Lech Poznan – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. | Celtic vs. Besiktas – Disney+ Premium, ESPN 5
3:00 p.m. | Hapoel Be’er Sheva vs. OFI Creta – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Sunderland vs. Dinamo Zagreb – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. | AZ Alkmaar vs. Juventus – Disney+ Premium, ESPN
- UEFA – Europa Conference League
12:45 p.m. | Estrella Roja vs. Inter Club d’Escaldes – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Trabzonspor vs. SC Freiburg – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Lincoln FC vs. Hajduk Split – Disney+ Premium
12:45 p.m. | KuPS vs. KAA Gent – Disney+ Premium
12:45 p.m. | FC Midtjylland vs. Ajax – Disney+ Premium
12:45 p.m. | AGF vs. Sporting Braga – Disney+ Premium
12:45 p.m. | FC Thun vs. Hearts – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Atalanta vs. FC Kairat Almaty – Disney+ Premium
12:45 p.m. | Mjällby AIF vs. Borac Banja Luka – Disney+ Premium
3:00 p.m. | CSU Craiova vs. Egnatia – Disney+ Premium
3:00 p.m. | FC Twente vs. AEP Paphos – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Getafe vs. Brighton – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Panathinaikos vs. CSKA Sofia – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Riga FC vs. FK Baumit Jablonec – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Sint-Truiden vs. Brann – Disney+ Premium
3:00 p.m. | FC Copenhague vs. FC Saburtalo – Disney+ Premium
3:00 p.m. | FC Lugano vs. FK Spyris Kaunas – Disney+ Premium
3:00 p.m. | Mónaco vs. FC Nordsjælland – Disney+ Premium
- Brasileirao – Brasil
5:30 p.m. | Palmeiras vs. Remo – Fanatiz, L1 Play
7:30 p.m. | Cruzeiro vs. Bahia – Fanatiz, L1 Play