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Lluvia torrencial con descargas eléctricas en Tumbes activa diversas quebradas | VIDEO

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Lluvia torrencial con descargas eléctricas en Tumbes activa diversas quebradas | VIDEO
Felipe Morales
Felipe Morales
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Una intensa lluvia torrencial acompañada de tormenta eléctrica afectó las localidades de Zarumilla, Aguas Verdes y Matapalo, en la región Tumbes, provocando la activación masiva de quebradas como Casitas-Bocapán y Panales.

El incremento del cauce interrumpió el tránsito vehicular y dejó incomunicado al distrito de Casitas, en la provincia de Contralmirante Villar, mientras las precipitaciones continúan extendiéndose a otras zonas de la región.

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