Lluvia torrencial con descargas eléctricas en Tumbes activa diversas quebradas | VIDEO

Una intensa lluvia torrencial acompañada de tormenta eléctrica afectó las localidades de Zarumilla, Aguas Verdes y Matapalo, en la región Tumbes, provocando la activación masiva de quebradas como Casitas-Bocapán y Panales.

El incremento del cauce interrumpió el tránsito vehicular y dejó incomunicado al distrito de Casitas, en la provincia de Contralmirante Villar, mientras las precipitaciones continúan extendiéndose a otras zonas de la región.