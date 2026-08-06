Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, jueves 6 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, JUEVES 6 DE AGOSTO
- Liga1 – Perú
3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Cienciano – L1 Max, L1 Play
- Europa League – UEFA
12:00 p.m. | Hradec Kralove vs Beskitas – OneFootball
1:00 p.m. | Thun vs Vikingur – OneFootball
- Conference League – UEFA
12:00 p.m. | Zalgiris Vilnius vs Hajduk Split – OneFootball
12:00 p.m. | IFK Goteborg vs Gent – OneFootball
1:30 p.m. | Borac Banja Luka vs ML Votetsk – OneFootball
1:30 p.m. | Lugano vs NSI Runavik – OneFootball
- Amistoso – UEFA
7:00 p.m. | Bayern vs Aston Villa – Claro Sports, Claro Sports, Pluto TV
- Primera División – Argentina
5:00 p.m. | Unión Santa Fe vs Lanús – TyC Sports
- Leagues Cup – Concacaf
6:30 p.m. | New York City vs Santos Laguna – Apple TV
7:00 p.m. | Cruz Azul vs Philadelphia – Apple TV
7:30 p.m. | Chicago Fire vs Necaxa – Apple TV
8:00 p.m. | Austin FC vs Tijuana – Apple TV
9:00 p.m. | América vs San Diego FC – Apple TV
9:30 p.m. | Portland Timbers vs Puebla – AppleTV
- Copa Brasil
6:00 p.m. | Cortinthians vs Internacional – DSports, DGO, Paramount+, DAZN