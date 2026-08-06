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Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, jueves 6 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, jueves 6 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, JUEVES 6 DE AGOSTO

  • Liga1 – Perú

3:00 p.m. | Alianza Atlético vs Cienciano – L1 Max, L1 Play

  • Europa League – UEFA

12:00 p.m. | Hradec Kralove vs Beskitas – OneFootball

1:00 p.m. | Thun vs Vikingur – OneFootball

  • Conference League – UEFA

12:00 p.m. | Zalgiris Vilnius vs Hajduk Split – OneFootball

12:00 p.m. | IFK Goteborg vs Gent – OneFootball

1:30 p.m. | Borac Banja Luka vs ML Votetsk – OneFootball

1:30 p.m. | Lugano vs NSI Runavik – OneFootball

  • Amistoso – UEFA

7:00 p.m. | Bayern vs Aston Villa – Claro Sports, Claro Sports, Pluto TV

  • Primera División – Argentina

5:00 p.m. | Unión Santa Fe vs Lanús – TyC Sports

  • Leagues Cup – Concacaf

6:30 p.m. | New York City vs Santos Laguna – Apple TV

7:00 p.m. | Cruz Azul vs Philadelphia – Apple TV

7:30 p.m. | Chicago Fire vs Necaxa – Apple TV

8:00 p.m. | Austin FC vs Tijuana – Apple TV

9:00 p.m. | América vs San Diego FC – Apple TV

9:30 p.m. | Portland Timbers vs Puebla – AppleTV

  • Copa Brasil

6:00 p.m. | Cortinthians vs Internacional – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

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