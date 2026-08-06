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Harvey Colchado se pronuncia tras pedido fiscal de 9 años y 4 meses de prisión en su contra

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Harvey Colchado se pronuncia tras pedido fiscal de 9 años y 4 meses de prisión en su contra
Felipe Morales
Felipe Morales
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Luego de que se hiciera público que el Ministerio Público ha solicitado 9 años y 4 meses de prisión para Harvey Colchado por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, el diputado de Ahora Nación emitió un comunicado en sus redes sociales indicando que es inocente de los cargos que se le imputan y que la acusación fiscal tiene “insuficientes elementos de convicción”.

Asimismo, hizo hincapié en que no permitirá que esta “investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, sobre todo en momentos en los que ha sido designado como integrante de la Comisión de Ética del Parlamento.

“Vengo enfrentando por años al crimen organizado y a la corrupción, investigando incluso a quienes han concentrado el poder. Mi lucha contra la corrupción no cambiará por una denuncia, menos ahora, como autoridad”, remarcó Harvey Colchado.

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