Harvey Colchado se pronuncia tras pedido fiscal de 9 años y 4 meses de prisión en su contra

Luego de que se hiciera público que el Ministerio Público ha solicitado 9 años y 4 meses de prisión para Harvey Colchado por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica, el diputado de Ahora Nación emitió un comunicado en sus redes sociales indicando que es inocente de los cargos que se le imputan y que la acusación fiscal tiene “insuficientes elementos de convicción”.

Asimismo, hizo hincapié en que no permitirá que esta “investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, sobre todo en momentos en los que ha sido designado como integrante de la Comisión de Ética del Parlamento.

“Vengo enfrentando por años al crimen organizado y a la corrupción, investigando incluso a quienes han concentrado el poder. Mi lucha contra la corrupción no cambiará por una denuncia, menos ahora, como autoridad”, remarcó Harvey Colchado.