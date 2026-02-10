Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, martes 10 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 10 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, martes 10 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 10 DE FEBRERO

  • Copa Libertadores – Conmebol

7:30 p.m. | Deportivo Táchira vs The Strongest – ESPN, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. | Chelsea vs Leeds United – ESPN, Disney+

2:30 p.m. | Everton vs Bournemouth – ESPN 3, Disney+

2:30 p.m. | Tottenham vs Newcastle – ESPN 2, Disney+

3:15 p.m. | West Ham vs Manchester United – Disney+

  • Copa Italia

3:00 p.m. | Napoli vs Como – Disney+

  • Copa Alemana

2:45 p.m. | Hertha Berlín vs Friburgo – Disney+

  • Brasileirao – Brasil

7:30 p.m. | Vitoria vs Flamengo – L1 Play

  • Champions League Elite – AFC

7:15 p.m. | Shanghái Shenhua vs Machida Zelvia – Disney+

1:15 p.m. | Al Ittihad vs Al Gharafa – Disney+

  • Concachampions – Concacaf

8:00 p.m. | Pumas UNAM vs San Diego FC – Disney+

10:00 p.m. | Tigres vs Forge FC – Disney+

  • Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol

4:00 p.m. | Colombia vs Uruguay – DSports, DG

4:00 p.m. | Venezuela vs Paraguay – DSports, DGO

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo