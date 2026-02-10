Partidos de hoy, martes 10 de febrero: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 10 de febrero. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 10 DE FEBRERO
- Copa Libertadores – Conmebol
7:30 p.m. | Deportivo Táchira vs The Strongest – ESPN, Disney+
- Premier League – Inglaterra
2:30 p.m. | Chelsea vs Leeds United – ESPN, Disney+
2:30 p.m. | Everton vs Bournemouth – ESPN 3, Disney+
2:30 p.m. | Tottenham vs Newcastle – ESPN 2, Disney+
3:15 p.m. | West Ham vs Manchester United – Disney+
- Copa Italia
3:00 p.m. | Napoli vs Como – Disney+
- Copa Alemana
2:45 p.m. | Hertha Berlín vs Friburgo – Disney+
- Brasileirao – Brasil
7:30 p.m. | Vitoria vs Flamengo – L1 Play
- Champions League Elite – AFC
7:15 p.m. | Shanghái Shenhua vs Machida Zelvia – Disney+
1:15 p.m. | Al Ittihad vs Al Gharafa – Disney+
- Concachampions – Concacaf
8:00 p.m. | Pumas UNAM vs San Diego FC – Disney+
10:00 p.m. | Tigres vs Forge FC – Disney+
- Sudamericano Femenino Sub 20 – Conmebol
4:00 p.m. | Colombia vs Uruguay – DSports, DG
4:00 p.m. | Venezuela vs Paraguay – DSports, DGO