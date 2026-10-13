Partidos de hoy, martes 13 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 13 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 13 DE OCTUBRE
- Champions League – UEFA
11:45 a.m. | Sabah vs Slavia Praga – ESPN 2, Disney+
11:45 a.m. | Lens vs Sporting – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Villarreal vs Napoli – ESPN 6, Disney+
2:00 p.m. | Arsenal vs Lille – ESPN 4, Disney+
2:00 p.m. | Inter vs Brujas – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Viking vs Bayern – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Manchester United – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | RB Leipzig vs PSV – ESPN 7, Disney+
2:00 p.m. | Galatasaray vs FC Barcelona – ESPN 5, Disney+
- Champions League Elite – Asia
7:15 a.m. | Cong An Ho Noi FC vs Kashima – Disney+
11:00 a.m. | Al Sadd vs Al Hilal – Disney+
1:15 p.m. | Al Ittihad vs Shabab – Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
7:30 p.m. | Boca vs Vasco – DSports, DGO, ESPN, DAZN, Paramount+