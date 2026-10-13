Cónsul peruano confirma gestiones para repatriar a mujer hallada muerta en Florida
Ylda Lucía Cabello Inocente, una peruana de 58 años natural de Huancayo, fue hallada sin vida en su vivienda en la ciudad de Tamarac, en el condado de Broward, Florida, Estados Unidos. Su hijo, Manuel Antonio Farfán Cabello, de 29 años, fue detenido como principal sospechoso del crimen. Mientras continúa el proceso judicial, el Consulado General del Perú en Miami coordina con la familia la repatriación de los restos de la víctima.
En entrevista con Latina Noticias, el cónsul general del Perú en Miami, David Vergara Pilares, informó que, según los datos preliminares, el ataque ocurrió alrededor de las 6:00 p. m. del viernes 9 de octubre, en la vivienda que madre e hijo compartían. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia a través del 911 tras escuchar gritos de auxilio.
“Llegaron los policías, bomberos y paramédicos, pero en un momento en el que ya no podían llevarla a un centro hospitalario para atenderla; simplemente se certificó su fallecimiento en el mismo lugar”, explicó el diplomático.
De acuerdo con la información preliminar citada por el cónsul, Cabello habría sido atacada con un objeto punzocortante, que sería la presunta causa de su muerte. Las circunstancias exactas del crimen son materia de investigación.
Tras la intervención de la Oficina del Sheriff de Broward, Farfán Cabello quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses. En la audiencia preliminar, se dispuso que afrontara un proceso penal por el delito de homicidio premeditado en primer grado y se le negó la libertad bajo fianza.
DETENIDO PADECERÍA ESQUIZOFRENIA
Al ser consultado sobre el posible móvil del crimen, Vergara Pilares señaló que los familiares indicaron que el detenido tendría un diagnóstico de esquizofrenia. Sin embargo, precisó que corresponde a las evaluaciones y al proceso judicial determinar si existe alguna relación entre su condición y el ataque.
“Dentro del proceso penal van a someterlo a exámenes para determinar si esto ha podido precipitar esa acción agresiva del hijo sobre la madre. Todo esto es materia del juicio penal en curso”, manifestó el cónsul.
CONSULADO COORDINA REPATRIACIÓN
La familia de Ylda Cabello viajó a Estados Unidos para realizar las diligencias correspondientes. Su cuñada, Rocío Ontiveros Peñalosa, se encuentra en ese país y coordina directamente con el Consulado peruano.
Los restos de la víctima permanecen en la morgue del condado de Broward, a la espera de la autorización fiscal para su retiro. Una vez obtenido el permiso, el Consulado realizará la inscripción de la defunción y la legalización de los documentos necesarios para continuar con el proceso de repatriación. La familia deberá definir si opta por la cremación o el embalsamamiento de los restos para su traslado al Perú.
Sobre una eventual asistencia económica del Estado, el cónsul explicó que esta se evalúa previa solicitud y requiere acreditar una situación de insolvencia o indigencia, conforme a los criterios aplicables.