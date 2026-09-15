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Partidos de hoy, martes 15 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 15 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, martes 15 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 15 DE SEPTIEMBRE

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Platense vs Fluminense – ESPN, Disney+, Telefé, Pluto TV

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Vasco da Gama vs Santa Fe – ESPN 2

7:30 p.m. | Sao Paulo vs Boca Juniors – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

  • LaLiga – España

12:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Espanyol – ESPN 2, Disney+

1:00 p.m. | Alavés vs Valencia – DSports 2, DGO, Paramount+, DAZN

2:30 p.m. | Elche vs Real Madrid – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

  • Copa Italia

11:00 a.m. | Genoa vs Sudtirol – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

2:00 p.m. | Fiorentina vs Pisa – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

  • Carabao Cup – Inglaterra

1:45 p.m. | West Ham vs Fulham – Disney+

2:00 p.m. | Ipswich Town vs Arsenal – Disney+

2:00 p.m. | Liverpool vs Tottenham – Disney+

2:00 p.m. | Reading vs Brentfor – Disney+

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