Partidos de hoy, martes 15 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 15 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Platense vs Fluminense – ESPN, Disney+, Telefé, Pluto TV
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Vasco da Gama vs Santa Fe – ESPN 2
7:30 p.m. | Sao Paulo vs Boca Juniors – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
- LaLiga – España
12:00 p.m. | Rayo Vallecano vs Espanyol – ESPN 2, Disney+
1:00 p.m. | Alavés vs Valencia – DSports 2, DGO, Paramount+, DAZN
2:30 p.m. | Elche vs Real Madrid – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
- Copa Italia
11:00 a.m. | Genoa vs Sudtirol – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
2:00 p.m. | Fiorentina vs Pisa – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
- Carabao Cup – Inglaterra
1:45 p.m. | West Ham vs Fulham – Disney+
2:00 p.m. | Ipswich Town vs Arsenal – Disney+
2:00 p.m. | Liverpool vs Tottenham – Disney+
2:00 p.m. | Reading vs Brentfor – Disney+