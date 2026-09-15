Comisión de Ética evaluará investigar a legisladores por contratar a aportantes de campaña

La Comisión de Ética evaluará iniciar una investigación a los diputados y senadores que contrataron como personal de confianza a personas que financiaron sus campañas electorales con dinero o especies. Así lo señaló el presidente del grupo de trabajo, Henry Albañil, tras la difusión de una denuncia periodística de Punto Final que expuso estas designaciones de asesores en el nuevo Congreso bicameral.

El caso salió a la luz tras un cruce de datos realizado por la Unidad de Investigación de Latina Noticias entre los registros oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y las planillas del Parlamento al cierre de agosto. El análisis reveló que múltiples aportantes figuran actualmente contratados en los despachos de los mismos parlamentarios a los que financiaron durante la contienda electoral.

La revelación generó reacciones inmediatas dentro del hemiciclo, donde diversos parlamentarios exigieron indagar si estas contrataciones corresponden a una retribución de favores políticos. Sin embargo, algunos legisladores confrontados por la prensa justificaron los nombramientos, mientras que otros sectores sugirieron restringir las indagaciones únicamente a los trabajadores que no cumplan con el perfil profesional requerido para el cargo.

A menos de dos meses de la instalación de las cámaras parlamentarias, la controversia empaña el inicio de la gestión legislativa por el uso de prácticas cuestionadas en anteriores periodos. La Comisión de Ética determinará en las próximas sesiones si existen elementos suficientes para sancionar el posible conflicto de intereses y favorecimiento en la función pública.

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