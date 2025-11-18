Temas
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Lo último
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, martes 18 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
vsanchezc@latina.pe
vsanchezc@latina.pe
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, martes 18 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.}

PARTIDOS DE HOY, MARTES 18 DE NOVIEMBRE

  • Eliminatorias al Mundial 2026

11:00 | Iraq vs Emiratos Árabes Unidos
14:45 | Bulgaria vs Georgia
14:45 | España vs Turquía
14:45 | Escocia vs Dinamarca
14:45 | Gales vs Macedonia del Norte
14:45 | Bélgica vs Liechtenstein
14:45 | Rumania vs San Marino
14:45 | Austria vs Bosnia-Herzegovina
14:45 | Kosovo vs Suiza
14:45 | Suecia vs Eslovenia
14:45 | Bielorrusia vs Grecia
20:00 | Trinidad y Tobago vs Bermudas
20:00 | Panamá vs El Salvador
20:00 | Guatemala vs Surinam
20:00 | Costa Rica vs Honduras
20:00 | Haití vs Nicaragua
20:00 | Jamaica vs Curazao

  • Brasil – Brasileirao

18:30 | Botafogo vs Sport Recife

  • Chile – Primera División de Chile

16:00 | Deportes Concepción vs Antofagasta
18:30 | Rangers vs San Marcos

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo