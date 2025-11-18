Partidos de hoy, martes 18 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 18 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.}
PARTIDOS DE HOY, MARTES 18 DE NOVIEMBRE
- Eliminatorias al Mundial 2026
11:00 | Iraq vs Emiratos Árabes Unidos
14:45 | Bulgaria vs Georgia
14:45 | España vs Turquía
14:45 | Escocia vs Dinamarca
14:45 | Gales vs Macedonia del Norte
14:45 | Bélgica vs Liechtenstein
14:45 | Rumania vs San Marino
14:45 | Austria vs Bosnia-Herzegovina
14:45 | Kosovo vs Suiza
14:45 | Suecia vs Eslovenia
14:45 | Bielorrusia vs Grecia
20:00 | Trinidad y Tobago vs Bermudas
20:00 | Panamá vs El Salvador
20:00 | Guatemala vs Surinam
20:00 | Costa Rica vs Honduras
20:00 | Haití vs Nicaragua
20:00 | Jamaica vs Curazao
- Brasil – Brasileirao
18:30 | Botafogo vs Sport Recife
- Chile – Primera División de Chile
16:00 | Deportes Concepción vs Antofagasta
18:30 | Rangers vs San Marcos