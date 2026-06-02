Partidos de hoy, martes 2 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, martes 2 de junio: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, martes 2 de junio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 2 DE JUNIO

  • Amistoso internacional – FIFA

11:00 a.m. | Croacia vs Bélgica – ESPN, Disney+

12:00 p.m. | Marruecos vs Madagascar – SNRT Live, y TV Malagasy

12:00 p.m. | Georgia vs Rumania – Disney+

1:45 p.m. | Gales vs Ghana – ESPN, Disney+

7:00 p.m. | Haití vs Nueva Zelanda – Prime Video

  • Copa Argentina

7:10 p.m. | Barracas Central vs Huracán – TyC Sports

  • Primera División – Colombia

7:30 p.m. | Junior vs Atlético Nacional – RCN

