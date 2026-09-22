Partidos de hoy, martes 22 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 22 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 22 DE SEPTIEMBRE
- Champions League Femenina – UEFA
11:45 a.m. | Inter vs Hacken – Disney+
11:45 a.m. | Bayern Múnich vs Manchester City – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs PSG – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Juventus vs Benfica – Disney+
2:00 p.m. | Arsenal vs Koge Kvinder – Disney+