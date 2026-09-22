Debate Municipal Lima 2026: estas fueron las principales propuestas de los 13 candidatos en la primera jornada

Seguridad, transporte, vivienda, educación, formalización y prevención de desastres fueron algunos de los principales temas abordados durante el primer debate organizado por el JNE.

La seguridad ciudadana fue uno de los principales ejes de la primera jornada del debate por la Alcaldía de Lima. Sin embargo, los 13 candidatos también presentaron propuestas relacionadas con vivienda, educación, transporte, formalización empresarial, servicios básicos y prevención ante desastres.

El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, se realizó este lunes 21 de setiembre en la Biblioteca Nacional del Perú. En esta primera fecha participaron 13 postulantes, mientras que el resto de candidatos continuará el debate este martes 22.

Estas fueron algunas de las principales propuestas expuestas:

Samir Quispe de Batalla Perú planteó crear el denominado grupo de élite Chavín contra la extorsión, integrado por 1,300 licenciados de las Fuerzas Armadas con experiencia en combate urbano. Según explicó, este grupo estaría armado y actuaría ante situaciones en las que la vida de un ciudadano se encuentre en peligro.

Ricardo Belmont de Partido Cívico Obras defendió su propuesta de abordar la delincuencia también desde la prevención y recuperación social. Durante el debate sostuvo que algunos delincuentes pueden rehabilitarse y vinculó la violencia que sufren los menores con su posterior incorporación a actividades delictivas.

Carlos Bruce de Somos Perú propuso crear el programa “Techo Propio Limeño”, con el objetivo de construir 10 mil viviendas de interés social en Lima. Según explicó, estas casas estarían diseñadas para resistir movimientos sísmicos y contarían con estructuras que permitan la construcción de un segundo piso.

Victoria La Cruz de Partido Morado centró sus propuestas en educación. Planteó impulsar escuelas ciudadanas junto con las APAFA y las UGEL, además de fortalecer las capacidades de razonamiento matemático y verbal. También propuso plataformas de aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial y programas permanentes de educación ciudadana.

Segundo Valdez de FREPAP propuso fortalecer la central de vigilancia C5, actualmente en construcción en Las Malvinas, para conectar inicialmente 4,500 cámaras. Su propuesta contempla implementar centrales operativas en los “conos de Lima”, con participación de policías, serenos, bomberos y representantes del Ministerio Público. También planteó incorporar un centro de auxilio rápido para emergencias médicas.

Elio Riera de Alianza para el Progreso propuso una red metropolitana de flagrancia, que conecte el serenazgo, las cámaras municipales, la Fiscalía y el Poder Judicial. Además, planteó incorporar a los medios de comunicación como parte de un esquema de fiscalización del trabajo de estas instituciones.

Sandro Caller de Partido Patriótico del Perú planteó utilizar la tecnología como herramienta de prevención frente a la delincuencia. Su propuesta contempla 17 mil cámaras con inteligencia artificial en 7,500 puntos estratégicos, con sistemas para seguimiento e identificación facial. También habló de una flota de más de 2,700 vehículos y 18 mil serenos para apoyar a la Policía Nacional.

Flor de María Hurtado de Partido Demócrata Verde propuso convertir a Lima en una “ciudad de la app”, de manera que los ciudadanos puedan realizar trámites municipales desde sus celulares. Entre sus planteamientos también está otorgar licencias en 24 horas y utilizar cámaras inteligentes como parte del trabajo de prevención del serenazgo.

Oswaldo Vargas de Juntos por el Perú enfocó sus propuestas en infraestructura y prevención frente a huaicos. Planteó obras para atender a las zonas que no cuentan con agua ni alcantarillado y propuso ampliar el uso de barreras dinámicas para proteger sectores cercanos a los ríos Chillón y Lurín, tomando como referencia las instaladas en Lurigancho-Chosica.

Luis Huette de Pueblo Consciente presentó el programa “Cóndor Ñahui”, que contempla 20 mil cámaras inteligentes interconectadas. También propuso crear una policía municipal armada integrada por licenciados de las Fuerzas Armadas y cerrar centros de receptación de objetos robados. En prevención, planteó escuelas deportivas municipales y espacios de recreación para jóvenes.

Susel Paredes de Ahora Nación planteó combatir la denominada “mafia de los brevetes” vinculada a la Municipalidad de Lima y facilitar la formalización de los taxistas. Además, propuso un sistema de transporte unificado que integre buses, teleféricos y trenes, con servicio las 24 horas.

Daniel Urresti de Podemos Perú propuso implementar 100 equipos Terna, bajo el comando de la Policía, para la captura de delincuentes. También planteó poner 1,000 patrulleros a disposición de la Policía Nacional mediante el sistema de renting y construir cuatro megacomplejos policiales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro.

Yehude Simon de Tierra Verde puso el foco en la formalización y las oportunidades económicas. Propuso elevar la formalización de las micro y pequeñas empresas del 32 % al 50 % hacia 2030 y aumentar la formalización del empleo del 30 % al 50 %. También planteó entregar 50 mil becas hasta ese año y atender las necesidades de la denominada “Lima gris”, con carencias de agua, saneamiento, salud, pistas y veredas.

En esta primera jornada, las propuestas mostraron distintos enfoques frente a los principales problemas de la capital: mientras varios candidatos priorizaron seguridad y tecnología, otros centraron sus planteamientos en educación, transporte, vivienda, servicios básicos, formalización y prevención ante desastres. La segunda jornada del debate municipal se realizará este martes 22 de setiembre con otros 13 candidatos.