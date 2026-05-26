Partidos de hoy, martes 26 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, martes 26 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MARTES 26 DE MAYO

Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Lanús vs. Mirassol – ESPN 2 y Disney Plus

5:00 p.m. | LDU vs. Always Ready – ESPN y Disney Plus

7:30 p.m. | Nacional vs. Coquimbo Unido – ESPN 5 y Disney Plus

7:30 p.m. | Flamengo vs. Cusco FC – ESPN 7 y Disney Plus

7:30 p.m. | Universitario vs. Tolima – ESPN y Disney Plus

7:30 p.m. | Estudiantes vs. Medellín – ESPN 2 y Disney Plus

Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Millonarios vs. O’Higgins – DSports y DGO

5:00 p.m. | Gremio vs. Montevideo City – DSports y DGO

5:00 p.m. | Sao Paulo vs. Boston River – DSports y DGO

5:00 p.m. | Palestino vs. Deportivo Riestra – ESPN 5 y Disney Plus

7:30 p.m. | Santos vs. Deportivo Cuenca – DSports y DGO

7:30 p.m. | San Lorenzo vs. Recoleta – ESPN 3 y Disney Plus

Ligue 1 – Francia

1:45 p.m. | Saint-Étienne vs. Niza- ESPN 5 y Disney Plus

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