Partidos de hoy, martes 3 de noviembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 3 de noviembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 3 DE NOVIEMBRE
- Liga 1 – Perú
3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs ADT – L1 Max, L1 Play
8:00 p.m. | Alianza Lima vs Cienciano – L1 Max, L1 Play
- Champions League – UEFA
12:45 p.m. | Shakhtar Donetsk vs Sporting CP – Disney+, ESPN 5
12:45 p.m. | Galatasaray vs Stuttgart – Disney+, ESPN
3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Bayern – Disney+, ESPN 2
3:00 p.m. | Villarreal vs PSG – Disney+, ESPN 5
3:00 p.m. | Manchester United vs AS Roma – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. | Bodo/Glimt vs Lille – Disney+, ESPN 4
3:00 p.m. | Barcelona vs Aston Villa – Disney+, ESPN
3:00 p.m. | LASK Linz vs Slovan Bratislava – Disney+, ESPN 6
3:00 p.m. | Feyenoord vs Inter de Milan – Disney+, ESPN 7