Congreso solicita al Minedu establecer controles psicológicos periódicos para docentes del país

El diputado Jair Manrique, integrante de la bancada de Ahora Nación, solicitó al ministro de Educación, José Antonio Chang, detallar las razones por las cuales no se aplican evaluaciones psicológicas periódicas al personal docente del país. El requerimiento parlamentario se produjo luego de la difusión de una investigación periodística de Punto Final, la cual reveló la existencia de 432 profesores sometidos a procesos administrativos por presuntos actos de violencia sexual cometidos contra estudiantes.

Frente a este escenario, el legislador demandó que el titular de la cartera educativa precise las acciones que se implementarán para establecer dichos controles periódicos y exponga el cronograma destinado a su aplicación. La iniciativa parlamentaria se fundamenta en lo estipulado por el artículo 96 de la Carta Magna y el artículo 159 del Reglamento de la Cámara de Diputados, normas que facultan el desarrollo de las labores de fiscalización del Congreso.

La petición de información surgió tras las declaraciones tomadas a Andrés Antonio Izaguirre Minaya, director general de Desarrollo Docente del sector Educación, quien admitió la ausencia actual de exámenes psicológicos continuos para los maestros. Mediante el documento remitido al despacho ministerial, Manrique calificó como inaceptable la falta de estas pruebas en el Estado para las personas encargadas de la formación escolar.

DRAMÁTICO ESCENARIO

El informe emitido por Punto Final dio a conocer que el Ministerio de Educación contabiliza 505 expedientes administrativos vinculados a presuntos casos de agresión sexual contra alumnos en instituciones educativas públicas. Dentro de dicho total, un grupo de 432 casos corresponde a educadores bajo investigación que todavía no tienen un pronunciamiento administrativo final sobre sus situaciones.

Al respecto, el funcionario Izaguirre Minaya aclaró el procedimiento vigente para los educadores procesados por presuntas infracciones a la libertad sexual de los menores. El representante del Minedu sostuvo que los profesores imputados son alejados de las comunidades escolares mientras dure la medida preventiva de separación.

Esta disposición legal se encuentra enmarcada en el artículo 44 de la Ley de Reforma Magisterial y abarca indagaciones por violación sexual, acoso mediante herramientas tecnológicas, tocamientos indeseados y acoso sexual. Mientras continúan las investigaciones correspondientes, el personal involucrado queda impedido de retornar a las aulas y debe desempeñar únicamente labores de carácter administrativo hasta la conclusión de sus expedientes.

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