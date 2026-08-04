Partidos de hoy, martes 4 de agosto: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 4 de agosto. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 4 DE AGOSTO
- Leagues Cup – Concacaf
6:30 p.m. | FC Cincinnati vs Pachuca – Apple TV
6:45 p.m. | Columbus Crew vs Atlas – Apple TV
7:00 p.m. | Charlotte FC vs Pumas – Apple TV
7:30 p.m. | Minnesota United vs FC Juárez – Apple TV
9:00 p.m. | Tigres vs Real Salt Lake – Apple TV
9:30 p.m. | Vancouver Whitecaps vs Atlante – Apple TV
- Central American Cup – Concacaf
7:00 p.m. | Plaza Amador vs Luis Ángel Firpo – Disney+
9:00 p.m. | Diriangén FC vs Alajuelense – Disney+
9:00 p.m. | Antigua vs Real Estelí – Disney+
- Copa Brasil
7:30 p.m. | Remo vs Santos – DSports, DGO, Paramount+, DAZN