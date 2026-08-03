Aumenta el uso de anticonceptivos y aplicación de vasectomía en el Perú, según el Minsa

Más parejas deciden protegerse. El Ministerio de Salud (Minsa), informó que durante el 2025 se registraron 1 millón 263 mil 941 parejas protegidas con algún método anticonceptivo, lo que representa un incremento del 15% respecto al 2024, año en que se alcanzó 1 millón 95 mil 495 parejas protegidas.

Además, se ha identificado que la población masculina ha optado por la aplicación de la vasectomia. Según Marysol Campos, obstetra del Minsa, indicó que actualmente se registran 5 mil pedidos de esta operación a nivel nacional que en el 2018 se registraban a penas 50.

El balance de los últimos dos años se presentan en el marco del Día Internacional de la Planificación Familiar. El organismo recalca que el sector salud ofrece de manera gratuita varios métodos anticonceptivos modernos en los establecimientos de salud. Pese a ello, se advierte que existen brechas sobre el desconocimiento de estas barreras protectoras, al igual que mitos y desinformación.

Loa anticonceptivos a largo plazo

Marysol Campos explica que entre los métdoso reversibles de larga duración se encuentra el dispositivo intrauterino (DIU) y el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel (SIU), que también es conocido como la “T de cobre” con hormonas. Ambas son alternativas que se encuentran en el marco de eficaces para prevenir embarazos no planificados y que mantienen una larga duración (de 3 a 6 años dependiendo de la composición de la “T”).

En ese sentido, el Minsa anunció la realización de la maratón “Informatón”, que busca facilitar información sobre educación sexual a mujeres y varones en edad fertil sobre estos métodos anticonceptivos.

El programa estará disponible desde el 3 al 16 de agosto y ampliará sus horarios los sábados y domingos.

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