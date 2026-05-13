Alcaldesa en California renuncia tras aceptar que era espía de China

Eileen Wang, la alcaldese de Arcadia en California, se declaró culpable de actuar como agente encubierto del gobierno de China tras ser acusada de compartir artículos favorables a Beijing sin notificar previamente a Estados Unidos. Según señala su expediente, Wang actuaba como dicha figura antes del 2022, año en que fue elegida burgomaestra de la ciudad del condado de Los Ángeles.

El caso de Wang inició en abril, cuando fue cusada de actuar dentro de los Estados Uidos como agente ilegal a favor de China a través de intercambio de información u ordenes de funcionarios chinos, tales como compartir articulos a favor del gobierno de Xi Jinping.

Con 58 años, fue parte de un concejo municipal en noviembre de 2022 compuesto por 5 miembros, del cual fue elegida como alcaldesa de Arcadia.

Dominic Lazzaretto, el administrador de la ciudad, indicó que el caso de Wang no involucra las finanzas municipales ni al personal del ayuntamiento estadounidense.

“Queremos ser claros: esta investigación concierne a una conducta individual, y los cargos se refieren a acciones que cesaron luego de que la Sra. Wang prestara juramento y asumiera su cargo en diciembre de 2022”, detalló.

VIDEO RECOMENDADO