Partidos de hoy, miércoles 16 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 16 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE

Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | LDU Quito vs Palmeiras – ESPN

7:30 p.m. | Corinthians vs Estudiantes – ESPN

Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Santos – ESPN

LaLiga – España

12:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Osasuna – ESPN

12:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs Sevilla – ESPN

2:30 p.m. | Barcelona vs Racing Santander – ESPN

2:30 p.m. | Levante vs Athletic Club – ESPN

Copa Mundial Femenina Sub 20 – FIFA

8:00 a.m. | Brasil vs Estados Unidos – DSports

8:00 a.m. | Argentina vs Corea del Sur – DSports

11:30 a.m. | Italia vs China – DSports

11:30 a.m. | España vs Portugal – DSports

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