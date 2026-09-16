Partidos de hoy, miércoles 16 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 16 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | LDU Quito vs Palmeiras – ESPN
7:30 p.m. | Corinthians vs Estudiantes – ESPN
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Santos – ESPN
- LaLiga – España
12:00 p.m. | Atlético de Madrid vs Osasuna – ESPN
12:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs Sevilla – ESPN
2:30 p.m. | Barcelona vs Racing Santander – ESPN
2:30 p.m. | Levante vs Athletic Club – ESPN
- Copa Mundial Femenina Sub 20 – FIFA
8:00 a.m. | Brasil vs Estados Unidos – DSports
8:00 a.m. | Argentina vs Corea del Sur – DSports
11:30 a.m. | Italia vs China – DSports
11:30 a.m. | España vs Portugal – DSports