Helicóptero de noticias se estrella durante transmisión en vivo y mueren tres personas | VIDEO

Una tragedia aérea sacudió a California, Estados Unidos, el martes por la noche cuando el helicóptero ‘Chopper 4’, perteneciente a la cadena NBC4, se precipitó a tierra y ardió en llamas en el distrito de Chatsworth. La nave cayó entre dos almacenes comerciales de la cuadra 9100 en Mason Avenue cerca de las 7:00 p. m., cuando transmitía en directo las labores de rescate de un grave choque de autobús. El impacto provocó una fuerte explosión, afectando a cuatro vehículos estacionados y dos contenedores de carga.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) confirmó la muerte de tres personas: dos tripulantes a bordo del helicóptero y un peatón en tierra que fue alcanzado por el aparato accidentado. Asimismo, otros dos ciudadanos resultaron heridos y requirieron traslado hospitalario de urgencia. Tras perder comunicación con la unidad aérea, la presentadora Colleen Williams interrumpió la emisión en vivo para anunciar la fatídica confirmación del siniestro, mientras rescatistas locales lograron sofocar el fuego en cuestión de minutos.

El trágico accidente ocurrió en una zona con alta presencia de personal de emergencias debido a un mortal choque previo registrado a pocas calles. Horas antes, una camioneta colisionó contra un bus de Metro en el mismo sector, dejando un saldo de tres fallecidos y seis heridos atrapados tras la deformación de la estructura del transporte público. Testigos en la escena relataron el pánico vivido tras generarse la segunda tragedia de forma imprevista mientras acudían a socorrer a las víctimas del primer siniestro.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumió el peritaje técnico para determinar los fallos mecánicos o humanos que provocaron la caída de la aeronave de NBC Los Angeles. Las autoridades mantienen acordonada la vía de acceso en Mason Avenue mientras recolectan los restos del helicóptero e integran los testimonios de los rescatistas.

BREAKING: TV news helicopter crashes during live shot of bus crash in Los Angeles. The helicopter belongs to NBC Los Angeles (KNBC-TV). No word yet on casualties. pic.twitter.com/kXwgr5meOP — BNO News (@BNONews) September 16, 2026

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