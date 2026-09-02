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Partidos de hoy, miércoles 2 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, miércoles 2 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, miércoles 2 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE

  • Copa Alemana

1:45 p.m. | Osnabruck vs Bayern Munich – Onefootball

  • Copa de Italia

8:00 a.m. | Sassuolo vs Frosinone – DSports, DGO

11:00 a.m. | Udinese vs Venezia – DSports, DGO

  • Brasileirao – Brasil

5:30 p.m. | Flamengo vs Mirassol – Fanatiz

  • Copa de Brasil

7:30 p.m. | Santos vs Palmeiras – DSports, DGO

  • Copa Argentina

7:15 p.m. | Vélez Sarsfield vs Boca Juniors – TyC Sports, TyC Play

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