Partidos de hoy, miércoles 2 de septiembre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 2 de septiembre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE
- Copa Alemana
1:45 p.m. | Osnabruck vs Bayern Munich – Onefootball
- Copa de Italia
8:00 a.m. | Sassuolo vs Frosinone – DSports, DGO
11:00 a.m. | Udinese vs Venezia – DSports, DGO
- Brasileirao – Brasil
5:30 p.m. | Flamengo vs Mirassol – Fanatiz
- Copa de Brasil
7:30 p.m. | Santos vs Palmeiras – DSports, DGO
- Copa Argentina
7:15 p.m. | Vélez Sarsfield vs Boca Juniors – TyC Sports, TyC Play