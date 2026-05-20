Partidos de hoy, miércoles 20 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

Partidos de hoy, miércoles 20 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 20 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 20 DE MAYO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Nacional vs Universitario – ESPN 7, Disney+

7:30 p.m. | Flamengo vs Estudiantes – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | LDU vs Lanús – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Palmeiras vs Cerro Porteño – ESPN 2, Disney+

9:00 p.m. | Cusco FC vs Independiente Medellín – ESPN 5, Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV

9:00 p.m. | Junior vs Sporting Cristal- ESPN 7, Disney+

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Santos vs San Lorenzo – ESPN2, Disney+

5:00 p.m. | Boston River vs 0’Higgins – DSports, DGO

5:00 p.m. | Olimpia vs Vasco Da Gama – ESPN 5, Disney+

7:00 p.m. | Gremio vs Palestino – ESPN

7:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Botafogo – DSports, DGO

7:30 p.m. | River Plate vs Bragantino – ESPN 5, Disney+

  • Copa Argentina

3:00 p.m. | Talleres vs Atlético Túcuman – ESPN 5, Disney+

