Partidos de hoy, miércoles 20 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 20 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Copa Libertadores – Conmebol
5:00 p.m. | Nacional vs Universitario – ESPN 7, Disney+
7:30 p.m. | Flamengo vs Estudiantes – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | LDU vs Lanús – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Palmeiras vs Cerro Porteño – ESPN 2, Disney+
9:00 p.m. | Cusco FC vs Independiente Medellín – ESPN 5, Disney+, Telefé YouTube, Pluto TV
9:00 p.m. | Junior vs Sporting Cristal- ESPN 7, Disney+
- Copa Sudamericana – Conmebol
5:00 p.m. | Santos vs San Lorenzo – ESPN2, Disney+
5:00 p.m. | Boston River vs 0’Higgins – DSports, DGO
5:00 p.m. | Olimpia vs Vasco Da Gama – ESPN 5, Disney+
7:00 p.m. | Gremio vs Palestino – ESPN
7:00 p.m. | Independiente Petrolero vs Botafogo – DSports, DGO
7:30 p.m. | River Plate vs Bragantino – ESPN 5, Disney+
- Copa Argentina
3:00 p.m. | Talleres vs Atlético Túcuman – ESPN 5, Disney+