Roberto Sánchez visitó San Marcos y José Domingo Pérez le respondió a Keiko Fujimori | VIDEO

El candidato presidencial Roberto Sánchez acudió a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y visitó a los alumnos que mantienen tomada dicha casa de estudios para mostrar su postura de apoyo al diálogo institucional. Se le observó junto a los estudiantes recorriendo parte de las instalaciones. En las próximas horas buscaría establecer contacto con la rectora Jerí Ramón.

De otro lado, José Domingo Pérez, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, respondió a Keiko Fujimori, quien aseguró que Roberto Sánchez está imitando a Pedro Castillo por sus recientes jales: los exministros Pedro Francke y Manuel Rodríguez Cuadros. “La señora Fujimori se dirige de manera deplorable a cualquier oponente o contendor que tenga, en lugar de construir una sociedad más democrática y plural”, remarcó.

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