Martín Vizcarra: rechazan habeas corpus que buscaba suspender su condena de 14 años

El expresidente Martín Vizcarra permanecerá encarcelado por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La Primera Sala Constitucional de Lima rechazó de forma definitiva un recurso de habeas corpus que pretendía anular la ejecución provisional de su pena por cohecho pasivo propio.

El tribunal determinó que la medida planteada por el ciudadano Mario Chávez carecía del requisito de firmeza exigido por el Nuevo Código Procesal Constitucional. Esto se debe a que, cuando fue ingresada la demanda en diciembre de 2025, la justicia penal ordinaria aún no resolvía la apelación correspondiente.

Dado que la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ya emitió un fallo firme sobre la condena el pasado 26 de enero de 2026, el fuero constitucional aclaró que la defensa del exmandatario tiene expedito el derecho de presentar un nuevo recurso legal.

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