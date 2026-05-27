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Partidos de hoy, miércoles 27 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

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Partidos de hoy, miércoles 27 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, miércoles 27 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 27 DE MAYO

  • Copa Libertadores – Conmebol

5:00 p.m. | Libertad vs Universidad Central – ESPN y Disney Plus

5:00 p.m. | Independiente del Valle vs Rosario Central – ESPN y Disney Plus

7:30 p.m. | Fluminense vs La Guira – ESPN y Disney Plus

7:30 p.m. | Peñarol vs Santa Fe – ESPN y Disney Plus

7:30 p.m. | Bolívar vs Independiente Rivadavia – ESPN y Disney Plus

7:30 p.m. | Corinthians vs Platense – ESPN y Disney Plus

  • Copa Sudamericana – Conmebol

5:00 p.m. | Olimpia vs Audax Italiano – ESPN y Disney Plus

5:00 p.m. | Atlético Mineiro vs Puerto Cabello – ESPN y Disney Plus

5:00 p.m. | Vasco Da Gama vs Barraca Central – ESPN y Disney Plus

5:00 p.m. | Cienciano vs Juventud – ESPN y Disney Plus

5:00 p.m. | Caracas vs Botafogo – ESPN y Disney Plus

5:00 p.m. | Racing vs Oriente Petrolero – ESPN y Disney Plus

7:30 p.m. | Bragantino vs Carabobo – ESPN y Disney Plus

7:30 p.m. | River Plate vs Blooming – ESPN y Disney Plus

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