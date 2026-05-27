Venezuela libera a ocho militares que fueron acusados de conspirar para matar a Maduro

Luego de estar 10 años presos, el gobierno de Venezuela liberó a ocho militares encarcelados por presuntamente conspirar en contra de Nicolás Maduro en un plan para “asesinar” al ahora derrocado autócrata.

Según explica la ONG Foro Penal, los exmilitares salieron del centro penitenciario Ramo Verde bajo libertad plena por “cumplimiento de la pena” tras ser condenados por el delito de “instigación al odio”, donde también fue señalado el exministro de Defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, quien falleció en 2021 en circunstancias no aclaradas hasta la actualidad.

#26My Desde el @ForoPenal, confirmamos las excarcelaciones de 7 militares del ejército caso Paracaidistas: – Sgto 2do del Ejército JAIRON ELY VILLEGAS MORENO, – Sgto 1ro del Ejército JUAN FRANCISCO DÍAZ CASTILLO, – Sgto 1ro del Ejército RUBÉN AUGUSTO BERMÚDEZ OVIEDO, -… pic.twitter.com/voyvD0H1nA — Foro Penal (@ForoPenal) May 27, 2026

Los medios locales señalan que los militares, conformados por sargentos, fueron capturados en enero de 2017 por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Durante el encierro de los imputados, los familiares denunciaron que fueron torturados con golpes, descargas eléctricas y aislamientos por ser acusados de un intento de golpe de Estado encabezado, presuntamente, por el ya fallecido exministro Baduel.

Raúl Isaías Baduel fue ministro de Defensa desde 1999 hasta 2013 durante el chavismo. Fue encarcelado en 2017 pese a que tenía una medida cautelar desde el 2015. Le imputaron nuevos delitos, como ir en contra de la integridad de la nación y la independencia, lo que prolongó su encarcelamiento hasta su muerte en el 2021, supuestamente de un paro cardiorrespiratorio influenciado por el covid-19.

El gobierno de Estados Unidos y la ONU no se conformaron con la versión oficial, por lo que exigieron una investigación independiente de su deceso.

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